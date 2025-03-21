Китай в феврале закупил российский алюминий на рекордные $491 млн

По итогам февраля доля российского алюминия впервые превысила треть в общем объеме импорта Китая. В прошлом месяце китайские власти закупили у РФ алюминий на рекордные $490,9 млн, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные таможни КНР.

В годовом выражении Россия нарастила поставки за год в 1,6 раза. Это стало абсолютным максимумом для двусторонней торговли с Китаем. Год назад доля российского алюминия на рынке КНР составляла 26,5%, сейчас — 36,3%.

Другими крупными поставщиками алюминия в Китай были Малайзия (с долей в 11%) и Таиланд (10,5%). В общей сложности китайские компании в феврале нарастили ввоз алюминия на 15% год к году, до $1,35 млрд.

В феврале Евросоюз (ЕС) запретил импорт первичного алюминия из России. Мера дополняет действующий запрет на ввоз обработанных алюминиевых изделий. Lля плавного перехода вводятся квоты, позволяющие в течение года импортировать 275 тыс. тонн этого металла из РФ, что соответствует 80% импорта алюминия ЕС в 2024 году. Аналитики не ожидают существенного влияния ограничений на бизнес «Русала» — единственного производителя алюминия в РФ и крупнейшего игрока за пределами Китая.

Подробности — в материале «Ъ» «Санкционная копродукция».