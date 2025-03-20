Минздрав зарегистрировал препарат петербургской компании от системной склеродермии

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат компании «Биокад» дивозилимаб для терапии системной склеродермии. Лекарство стало первым зарегистрированным в России оригинальным генно-инженерным биологическим препаратом для таких больных, сообщили в пресс-службе фармацевтического предприятия.

Эффективность препарата подтверждена клиническим исследованием с участием 160 человек из России и Белоруссии. Спустя год у них наблюдалось улучшение со стороны патологических изменений кожи. Также при лечении специалисты зафиксировали снижение доли участников исследования с высоким уровнем специфичных для заболевания антител.

Системная склеродермия — прогрессирующее иммуновоспалительное ревматическое заболевание. В основе ее патогенеза лежат иммунные нарушения, которые могут привести к тяжелому поражению жизненно важных органов. Этой болезни чаще всего подвержены женщины в возрасте 30-50 лет. Средняя распространенность заболевания в России составляет до семи человек на 100 тыс. населения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Biocad откроет центры для исследований в Турции, Вьетнаме, Таиланде и Бразилии.

Татьяна Титаева