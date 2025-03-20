Главные новости за 20 марта. Сочи

Фигурант уголовного дела, связанный с давлением на свидетелей по делу Янины Копайгородской, супруги экс-мэра Сочи, находится под подпиской о невыезде.

Эксперты прогнозируют умеренное повышение стоимости вторичной недвижимости в Сочи во второй половине 2025 года. На динамику рынка повлияют несколько факторов.

Вокзал Адлера возглавил рейтинг крупнейших железнодорожных терминалов Северо-Кавказской железной дороги по числу отправленных пассажиров за первые два месяца 2025 года, обслужив 828 тыс. человек.

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора совместно с УМВД по Краснодарскому краю пресекло незаконную транспортировку 50 кг рыбной продукции без ветеринарных документов на посту ГИБДД КПП Магри.

Власти Сочи обсудили с жителями села Пластунка транспортную доступность, состояние дорог и уличного освещения. В рамках встречи было обещано завершить организацию освещения до августа 2025 года для запуска школьного автобуса.

Авиакомпания «Азимут» объявила о начале продаж билетов на дополнительный рейс А45031/5032 по маршруту Сочи — Ереван — Сочи. Полеты будут осуществляться с 3 апреля по 29 мая 2025 года по понедельникам и четвергам.

Сочинский муниципальный приют для бездомных животных за полтора года помог более чем 220 собакам найти новых хозяев, а также обеспечил вакцинацию и стерилизацию 1,3 тыс. питомцев.

С начала 2025 года самыми востребованными среди сочинцев стали приложения из категории «Финансы». Интерес к инструментам вырос на 19%, а к развлекательным сервисам — на 13%. Категория «Покупки» показала небольшой рост до 6,9%, а впервые в рейтинге появилась категория «Объявления и услуги» (6%).