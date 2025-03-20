Фигурант дела жены экс-мэра Сочи находится под подпиской о невыезде

Фигурант уголовного дела, связанный с давлением на свидетелей по делу Янины Копайгородской, супруги экс-мэра Сочи, находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Находится под подпиской»,— подтвердил собеседник агентства.

Источник не раскрыл, имеет ли фигурант статус обвиняемого или подозреваемого, а также не уточнил его конкретную роль в расследовании.

Ранее Мещанский суд Москвы изменил меру пресечения Янине Копайгородской с домашнего ареста на заключение в СИЗО. Следствие считает, что жена экс-мэра пыталась оказать давление на свидетеля по уголовному делу против нее и супруга.

Супругам Копайгородским инкриминируется присвоение или растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Дело касается хищения двух земельных участков стоимостью 3,7 млн руб.

Кроме того, следствие МВД инициировало второе разбирательство: Алексей Копайгородский подозревается в получении через супругу взятки от бизнесмена в размере 43 млн руб.

По версии следователей, в ноябре 2023 года чиновник посредством жены принял от предпринимателя из Сочи вознаграждение в виде услуг имущественного характера на сумму более 43 млн руб. с элементами вымогательства. В обмен градоначальник должен был создать благоприятную среду для развития бизнеса коммерсанта и обеспечить общее покровительство. Супруги Копайгородские вину не признают.

Алексей Копайгородский возглавил Сочи в сентябре 2019 года, предварительно занимая пост вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В мае 2024 года экс-мэр курорта оставил пост в связи с переходом на новое место работы.

Мария Удовик