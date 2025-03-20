За полтора года из муниципального приюта Сочи забрали около 220 питомцев

Сочинский муниципальный приют для бездомных животных за полтора года помог более чем 220 собакам найти новых хозяев, а также обеспечил вакцинацию и стерилизацию 1,3 тыс. питомцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Учреждение содействует передаче животных новым владельцам через регулярные дни открытых дверей. На этой неделе приют посетили студенты сочинских вузов и колледжей, которым рассказали о питомцах и системе ухода за ними.

«Мы регулярно проводим социальные акции и ознакомительные экскурсии, наши специалисты посещают школы и рассказывают детям об экологии курорта и своей работе. Сочинцы могут прийти сюда, понаблюдать, стать куратором собаки или взять животное к себе домой. В прошлом году около 187 питомцев обрели хозяев, в этом уже почти 40. Всех потенциальных будущих владельцев обязательно консультируют наши ветеринары и зоопсихологи»,— сообщил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Александр Гиньковский.

Приют расположен в селе Барановка и оборудован 78 вольерами, рассчитанными на одновременное содержание до 350 собак. Безнадзорные животные поступают сюда после обращений физических и юридических лиц.

Для подачи заявок на отлов или выбор питомца сочинцы могут позвонить по телефону +7 (862) 555-13-99 или написать в официальную группу приюта в сети ВКонтакте.

Мария Удовик