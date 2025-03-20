Вокзал Адлера стал лидером СКЖД по пассажиропотоку с начала 2025 года

Вокзал Адлера возглавил рейтинг крупнейших железнодорожных терминалов Северо-Кавказской железной дороги по числу отправленных пассажиров за первые два месяца 2025 года, обслужив 828 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В январе-феврале этого года с крупнейших вокзалов магистрали в пригородном и дальнем сообщении отправлено 5,2 млн пассажиров. Этот показатель превысил результаты аналогичного периода прошлого года, когда было обслужено 4,9 млн человек.

Второе место в рейтинге занял вокзал Ростов-Главный, услугами которого воспользовались 663 тыс. пассажиров. Замыкает тройку лидеров вокзал Сочи с результатом 594 тыс. отправленных путешественников.

В список крупнейших транспортных узлов СКЖД также вошли: Краснодар-1 (593 тыс. человек), Кисловодск (205 тыс. пассажиров), Пятигорск (204 тыс. путешественников), Ессентуки (192 тыс. туристов), Минеральные Воды (141 тыс. отдыхающих), Туапсе (128 тыс. человек), Новороссийск (112 тыс. туристов), Хоста (90 тыс. граждан) и Лазаревская (75 тыс. путешественников).

Летом 2025 года планируется открытие новых железнодорожных маршрутов в сообщении с курортами Черного моря в Краснодарском крае. Федеральная пассажирская компания прогнозирует традиционно высокий спрос на поезда в направлении Черноморского побережья в период майских праздников.

«Ъ-Сочи» писал, что пассажирские железнодорожные перевозки в Сочи в период майских праздников 2025 года вырастут на четверть по сравнению с обычными днями, сохранив показатели прошлого года. При необходимости ФПК готова увеличить количество вагонов или назначить дополнительные составы.

Мария Удовик