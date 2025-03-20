В Сочи пресечена перевозка 50 кг рыбы без ветдокументов

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора совместно с УМВД по Краснодарскому краю пресекло незаконную транспортировку 50 кг рыбной продукции без ветеринарных документов на посту ГИБДД КПП Магри. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярослав Чингаев, Коммерсантъ Фото: Ярослав Чингаев, Коммерсантъ

Во вторник, 11 марта, в ходе проверки грузового автомобиля сотрудники ДПС обнаружили 50 кг рыбной продукции, перевозимой индивидуальным предпринимателем из Краснодара в Сочи. Перевозчик не смог предоставить необходимые ветеринарные сопроводительные документы.

Инспектор Россельхознадзора проверил информацию в системе «Меркурий» и установил, что документы на товар вообще не оформлялись. По правилам, эти бумаги должны подтверждать происхождение продукции, ее ветеринарно-санитарное состояние и эпизоотическое благополучие территории происхождения.

Владельцу груза вынесено предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства РФ.

«Ъ-Сочи» писал, что в феврале специалисты Россельхознадзора выявили и изъяли санкционные продукты у индивидуального предпринимателя, торгующего товарами животного происхождения. 110 кг сыров и колбас из Германии, Италии, Испании, Франции и других стран Европейского союза сожгли.

Мария Удовик