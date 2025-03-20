В Сочи завершат организацию освещения для запуска школьного автобуса до августа

Власти Сочи обсудили с жителями села Пластунка транспортную доступность, состояние дорог и освещения, а также поручили завершить организацию освещения до августа 2025 года для запуска школьного автобуса. Об этом сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канале Андрей Прошунин Фото: Telegram-канале Андрей Прошунин

Руководство Сочи на встрече с жителями села Пластунка обсудило развитие населенного пункта и определило приоритетные задачи. Для 2,7 тыс. селян первостепенное значение имеют транспортная доступность, качество дорог и уличное освещение.

В конце 2024 года был принят участок автомобильной дороги по улице Леселидзе. Сейчас идет организация освещения на этом участке. Глава города поручил закончить работы к августу, чтобы с начала нового учебного года запустить школьный автобус.

По инициативе местных жителей в селе отремонтировали пешеходный мост через реку Сочи, обновили несколько участков дороги по улице Джапаридзе, а возле дома №2 в рамках депутатских наказов установили детскую площадку.

На встрече также присутствовали представители военкомата, полиции и МЧС. Спасатели напомнили о правилах пожарной безопасности. С 18 марта 2025 года в городе введен особый противопожарный режим. «Скоро в город вернется тепло, а с ним возрастет и риск возгораний. Об этом всем нам нужно помнить и сохранять бдительность»,— отметил Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Мария Удовик