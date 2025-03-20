Приложения из категории «Финансы» стали самыми востребованными среди сочинцев

С начала 2025 года самыми востребованными среди сочинцев стали приложения из категории «Финансы». Интерес к инструментам вырос на 19%, а к развлекательным сервисам — на 13%. Категория «Покупки» показала небольшой рост до 6,9%, а впервые в рейтинге появилась категория «Объявления и услуги» (6%), рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе RuStore.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Кроме финансовых сервисов, среди сочинцев в 2025 году популярны «Авито» (13,9%) и приложение сети «Л’Этуаль» (7,9%).

«В 2025 году финансовые сервисы останутся востребованными, но фокус сместится на более инновационные подходы — мультибанковские платформы и ИИ-приложения для управления финансами. Заметно усилится интерес к развлекательному контенту: видеосервисы, стриминговые платформы и игровые приложения уже набирают скачивания и обгоняют многие финансовые приложения. Развивается применение AI-сервисов: голосовые ассистенты, приложения для создания контента, интеллектуальные помощники для работы и учебы. Их популярность будет расти на фоне еще большего внедрения технологий ИИ в повседневную жизнь»,— прокомментировал операционный директор RuStore Илья Сверчков.

Осенью 2024 года пользователи активно устанавливали приложения из категории «Инструменты» (17%) и развлечения (8%). В топ-5 вошли также сервисы для покупок (6%) и транспортные приложения (5%).

Лидером по количеству скачиваний в 2024 году стало приложение «СберБанк Онлайн», его доля составила 28%. В топ также вошли «Т-Банк» (17%), «ВТБ Онлайн» (9%), «Mir Pay» (9%) и «Альфа-Банк» (8%).

Мария Удовик