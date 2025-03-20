В Сочи прогнозируют рост цен на вторичное жилье

Эксперты прогнозируют умеренное повышение стоимости вторичной недвижимости в Сочи во второй половине 2025 года. Как сообщает ТАСС со ссылкой на коммерческого директора федерального девелопера, инвестиционно-строительного холдинга AVA Тамару Коломийцеву, на динамику рынка повлияют несколько факторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Во второй половине 2025 года ожидается умеренный рост цен на вторичную недвижимость в Сочи. Динамика рынка будет определяться ключевыми факторами: общей экономической ситуацией в стране, уровнем доступности ипотечного кредитования, а также интенсивностью туристического потока, который традиционно оказывает значительное влияние на спрос в регионе»,— сообщила госпожа Коломийцева.

Специалист отметила, что в Сочи уже наблюдается увеличение стоимости «квадрата» на вторичном рынке. Аналитики холдинга зафиксировали рост средней цены с января по март 2025 года на 0,4% — с 317,3 тыс. до 318,8 тыс. руб. за кв. м. По мнению госпожи Коломийцевой, положительная тенденция может сохраниться в течение года из-за стабильно высокого интереса к Сочи как к привлекательному для инвестиций региону.

Сочи остается одним из самых популярных российских курортов — в 2024 году курорт посетили рекордные 8 млн гостей. Эксперты прогнозируют увеличение туристического потока до 10 млн человек к 2030 году.

«Ъ-Сочи» писал, что в период майских праздников курорт ожидает принять более 350 тыс. гостей. В некоторых популярных объектах размещения уровень заполняемости превысит 90%.

Мария Удовик