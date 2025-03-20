«Азимут» запускает дополнительные рейсы между Сочи и Ереваном с апреля

Авиакомпания «Азимут» объявила о начале продаж билетов на дополнительный рейс А45031/5032 по маршруту Сочи — Ереван — Сочи, сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале. Полеты будут осуществляться с 3 апреля по 29 мая 2025 года по понедельникам и четвергам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно расписанию, в четверги 3 и 10 апреля, а также 1, 8, 15, 22 и 29 мая вылет из Сочи запланирован на 17:00 с прибытием в Ереван в 19:20. Обратный рейс отправится из Еревана в 20:10 и приземлится в Сочи в 20:30.

В четверги 17 и 24 апреля время вылета из Сочи сдвинуто на 20:20, прибытие в Ереван — 22:40. Обратный рейс вылетает из Еревана в 23:30 с прибытием в Сочи в 23:50.

По понедельникам с 7 апреля по 19 мая самолет будет вылетать из Сочи в 20:00 и прибывать в Ереван в 22:20. Из армянской столицы борт отправится в 23:10 и приземлится в Сочи в 23:30.

В понедельник 26 мая вылет из Сочи назначен на 19:45 с прибытием в Ереван в 22:20. Обратный рейс вылетает в 23:10 и приземляется в Сочи в 23:15.

Стоимость авиабилетов на рейс из Сочи в Ереван начинается от 61 евро, в обратном направлении — от 22 евро, не включая сборы. Приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании.

Мария Удовик