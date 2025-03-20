Вьетнам стал самым быстрорастущим направлением в Юго-Восточной Азии у россиян

Спрос на организованные туры во Вьетнам в феврале вырос на 9% к январю, а в марте — на 5%, сообщает Travelata.ru. По данным «Слетать.ру», продажи туров с 1 февраля по 18 марта выросли в 3,4 раза год к году. Level.Travel отмечает, что объем продаж в марте увеличился в четыре раза. Основной рост бронирований приходится на регионы. Тем самым, Вьетнам стал самым быстрорастущим направлением, опередив Таиланд, Индонезию и другие страны региона.

Туроператоры фиксируют значительный рост спроса. В «Русском экспрессе» продажи направления выросли в 5,5 раза год к году. Любовь Воронина из Let’s Fly прогнозирует дальнейший рост спроса на 20%, связывая это с расширением авиасообщения.

Прямые рейсы между Россией и Вьетнамом возобновились после паузы, вызванной пандемией. С 22 марта «Аэрофлот» запускает рейсы в Нячанг, а Vietnam Airlines планирует регулярные рейсы в Ханой с мая. Azur Air и «Пегас Туристик» также расширяют чартерные программы.

По данным «Яндекс Путешествий», продажи билетов во Вьетнам выросли на 49% год к году, а средняя стоимость перелета составила 81 тыс. руб. Гостиничные бронирования во Вьетнаме с начала марта увеличились на 25%, сообщает «Островок». Средняя стоимость ночи выросла на 18%, до 5,1 тыс. рублей.

Подробнее читайте в материале «Хошимин накрыло волной туристов».