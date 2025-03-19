Главные новости за 19 марта. Кубань, Крым, Адыгея

В ночь на 19 марта над ст. Кавказской Краснодарского края была отражена атака украинских боевых дронов. Из-за падения обломков произошло возгорание на расположенной рядом нефтебазе. Пожару присвоен четвертый ранг сложности.

К вечеру того же дня пламя охватило 4,2 тыс. кв. м. Спасатели одновременно тушат три объекта: резервуар с нефтепродуктами, запорную арматуру и разлившееся топливо в границах обвалования вокруг емкости.

Минобороны России расценивают ночную атаку БПЛА как попытку Киева сорвать мирные инициативы американской стороны. По информации ведомства, удар был нанесен после решения президента России о временном прекращении ударов по энергетическим объектам Украины.

Сотрудники ФСБ задержали на Кубани шпиона украинских спецслужб. Его подозревают в передаче информации о военном объекте.

Кубанского комика Артемия Останина, обвиняемого в разжигании ненависти, отправили под арест до 15 мая. Его подозревают в высказывании враждебных комментариев в адрес инвалидов.

ФАС запретила строительство крематория в Сочи по концессии. Финансирование проекта пока не предусмотрено, но инициатива включена в генплан города.

В трех районах Адыгеи введен режим пожароопасности. Предупреждение распространяется на территории Майкопского, Гиагинского и Кошехабльского районов.

В Краснодаре планируют повысить стоимость парковок. Документом предусмотрено, что базовый тариф сохранится на уровне 30 руб. за место, однако в других зонах стоимость возрастет до 60–200 руб. в час.

Исполняющим обязанности главы Ейска назначен Денис Квитовский. Новый мэр окончил Азово-Черноморский инженерный институт по специальности «Механизация