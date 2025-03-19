Кубанского комика, обвиняемого в разжигании ненависти, отправили под арест

Мещанский суд Москвы отправил под арест до 15 мая стендап-комика Артемия Останина из Ейска, обвиняемого в разжигании ненависти якобы из-за высказывания враждебных комментариев в адрес инвалидов. Об этом сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает ТАСС, прокуратура выступала против ареста стендапера. «Считаю избрание Останину меры пресечения в виде заключения под стражу избыточной, неоправданно жесткой»,— заявил представитель прокуратуры во время судебного заседания.

В середине марта комик, как считает следствие, во время выступления в Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц с ограниченными возможностями или получивших увечья в результате боевых действий. Ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), сообщил СКР. 18 марта Артемия Останина задержали при попытке выехать за рубеж и доставили в Москву. По данным ТАСС, не исключено, что в деле подозреваемого могут появиться новые эпизоды.

Алина Зорина