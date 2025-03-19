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ФСБ задержала на Кубани шпиона украинских спецслужб

В Краснодарском крае задержан местный житель, подозреваемый в передаче информации о военном объекте украинским спецслужбам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, житель Кубани 1979 года рождения сам вышел на контакт с представителями иностранных спецслужб. По их заданию он собрал и передал сведения о работе военного объекта на территории края, сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Задержанному может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.

Вячеслав Рыжков

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