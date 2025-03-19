В трех районах Адыгеи введен режим пожароопасности

В трех районах Республики Адыгея введен режим пожарной опасности. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Высокая пожароопасность сохраняется на территории Майкопского, Гиагинского и Кошехабльского районов.

Адыгейский ЦГМС также сообщает, что на территории Республики прогнозируется похолодание и осадки в виде дождя с мокрым снегом. Температура воздуха днем составит от +1 до +6, ожидаются заморозки от -3 до -1.

Алина Зорина