Исполняющим обязанности главы Ейска назначен Денис Квитовский

Исполняющим обязанности главы Ейска назначен 48-летний Денис Квитовский. Решение было объявлено на планерном совещании с участием руководителей районной и городской администраций, сообщил в своем Telegram-канале глава Ейского района Роман Бублик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ейска Фото: Пресс-служба администрации Ейска

Денис Квитовский — коренной житель города с опытом управленческой и депутатской деятельности, отметил господин Бублик. В числе первоочередных задач названы организация уборки остановок, закупка мусорных контейнеров, ремонт дорожного покрытия на площади Авиаторов, ямочный ремонт и благоустройство клумб. Также планируется оценить необходимый объем работ по покосу сорной растительности и очистке балки в поселке Широчанка от камыша для предотвращения пожаров.

На перспективу обозначены вопросы благоустройства и развития городской инфраструктуры.

Денис Квитовский родился 26 октября 1977 года в Ейске. Выпускник Азово-Черноморского инженерного института по специальности «Механизация сельского хозяйства». Будучи депутатом, занимал должность начальника РЭУ «Ейский групповой водопровод» в УП КК «Кубаньводкомплекс».

Вячеслав Рыжков