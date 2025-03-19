В Краснодаре планируют повысить стоимость парковок
Стоимость парковок в Краснодаре может вырасти. Проект постановления был размещен на сайте администрации краевой столицы днем накануне, 18 марта. Первым внимание на документ обратил общественник Виталий Черкасов.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Документом предусмотрено, что базовый тариф сохранится на уровне 30 руб. за место, однако в других зонах стоимость возрастет до 60–200 руб. в час. Согласно проекту, в первой парковочной зоне тариф составит 90 руб. в час, во второй — 80 руб., в третьей — 70 руб., в четвертой — 60 руб., в пятой — 200 руб. Документ получил положительное заключение антикоррупционной экспертизы.
Также, согласно документу, горожанам и гостям Краснодара могут предложить внести единовременный авансовый платеж за пользование платными парковками. Ежемесячный тариф составит 12 тыс. руб., годовой — 130 тыс. руб.
Последнее повышение стоимости парковок в Краснодаре состоялось в прошлом году. Тогда в ряде районов тарифы увеличились с 30 до 40 руб. за час, а на некоторых участках — до 50–60 руб.