Пожар на кубанской нефтебазе охватил площадь более 4 тысяч «квадратов»

Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края по состоянию на 18:00 19 марта достигла 4,2 тыс. кв. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Спасатели одновременно тушат три объекта: резервуар с нефтепродуктами, запорную арматуру и разлившееся топливо в границах обвалования вокруг емкости. Ранее в резервуаре была зафиксирована утечка нефтепродуктов.

Для борьбы со огнем привлечены дополнительные силы. Сейчас на месте работают 357 человек и 140 единиц техники, включая два пожарных поезда. Днем 19 марта сообщалось, что площадь возгорания составляла 3,75 тыс. кв. м.

По данным Министерства обороны РФ, ночью 19 марта объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказская был атакован тремя беспилотниками самолетного типа. Нападение БПЛА произошло спустя несколько часов после завершения российско-американских переговоров. В ведомстве заявили, что удар нанесен после решения президента России о временном прекращении ударов по энергообъектам Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал ситуацию. Власти считают, что атакой на нефтебазу Киев пытался сорвать мирные инициативы США.

Анна Гречко