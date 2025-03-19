Не все идет по генплану
В Ульяновской области предлагают вернуть градостроительной сфере депутатский контроль
Депутаты заксобрания Ульяновской области, заслушивая отчет министра имущественных отношений и архитектуры Михаила Додина, предложили вернуть Ульяновску градостроительные полномочия, изъятые в 2022 году по инициированному губернатором региональному закону. По мнению депутатов, передача полномочий привела к отсутствию депутатского контроля и появлению многих проблем в решении градостроительных вопросов.
Михаил Додин не возражает против возвращения полномочий, но только не ранее 2027 года, если на то будет воля губернатора
Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ
В минувший вторник депутаты заксобрания Ульяновской области на заседании комитета по промышленности, строительству, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству заслушивали отчет министра имущественных отношений и архитектуры Михаила Додина о работе ведомства в 2024 году.
Министр начал с того, что «есть чем гордиться», отметив рост доходов, поступивших в региональный бюджет от земельно-имущественного комплекса 4,207 млрд руб., от налогов, аренды и продажи госимущества и продажи областной собственности на 455 млн руб. — максимум за 10 лет. Об остальных итогах деятельности министерства докладывали уже заместители: Мария Дормидонтова — о формируемом новом генплане Ульяновска и Александр Таушкин — о земельных отношениях.
Доклад депутатов не устроил. Внефракционный депутат Сергей Моргачев попросил не ставить себе в заслугу работу с генпланом Ульяновска, отметив, что генплан — это заслуга красноярской компании, исполняющей контракт, «к тому же по этому проекту генплана у депутатов очень много вопросов, и доклад — это бутафория». Его поддержал и председатель комитета Дмитрий Грачев (ЛДПР), отметивший, что «прозвучавшая информация о генплане депутатов не устраивает».
Член градостроительной комиссии Денис Седов (ЕР) спросил министра, когда будут перераспределены обратно полномочия в градостроительной сфере, которые ранее были переданы на региональный уровень.
Напомним, региональным законом, инициированным губернатором региона Алексеем Русских, подготовленным региональным минимущества и принятым большинством голосов депутатов заксобрания в августе 2022 года, полномочия Ульяновска в градостроительной сфере полностью были переданы на уровень региона (в ведение минимущества), что лишало эту сферу деятельности депутатского контроля (до этого все изменения генплана и ПЗЗ проходили согласование гордумы и нередко отклонялись). Позднее, когда стали возникать конфликты, связанные с точечной застройкой или сменой функционала зон зеленых насаждений общего пользования на зоны застройки, депутаты заксобрания в беседах с «Ъ» не раз отмечали, что их голосование за передачу полномочий «было ошибкой». В конце февраля этого года после конфликтной дискуссии с минимущества по земельным вопросам депутат Марина Беспалова (ЕР) заявила, что «полномочия в градостроительной сфере необходимо вернуть обратно городу, и это необходимо сделать в ближайшее время, потому что в отсутствие депутатского контроля такая схема работы является коррупциогенной».
Михаил Додин ответил Денису Седову, что пока контракт по проекту генплана не выполнен, говорить о возвращении полномочий городу рано, а потом, «если будет такое решение губернатора», министерство будет готово вернуть полномочия городу, «но это решение должно быть не огульным, а взвешенным». По его мнению, к этому вопросу «можно будет вернуться с 1 января 2027 года». Депутаты напомнили, что вообще-то не губернатор принимает решение, а изменения в закон вносят депутаты, «и исключать депутатский корпус из этого процесса нельзя».
Впрочем, несмотря на наличие большого количества замечаний, деятельность минимущества и архитектуры была признана «надлежащей».
Сергей Моргачев в конце заседания заметил, что глава Ульяновска Александр Болдакин и представители городского управления архитектуры и градостроительства, которых касались многие вопросы этой встречи, заседание проигнорировали, хотя и были приглашены. «Такого неуважения за всю историю еще не было, и это так просто оставлять нельзя, потому что порождается вседозволенность. Исполнительная власть может игнорировать законодательную — это очень дурной и заразительный пример для всех регионов. Вот пускай депутаты гордумы примут решение. И у губернатора есть полномочия объявить вотум недоверия»,— сказал депутат.
В беседе с «Ъ» Денис Седов сказал, что «необходимо вернуть эту сферу под депутатский контроль», он собирается продолжить работу по возвращению Ульяновску градостроительных полномочий, и «свои предложения намерен озвучить на заседании фракции». Дмитрий Грачев также заявил «Ъ», что он готов обсудить предварительно эти вопросы с гордумой, а также направить вопрос о возвращении полномочий губернатору при подготовке к его отчету перед заксобранием. «Я думаю, что для повышения шансов принятия этого закона надо сделать эту тему межфракционной и добиться решения»,— сказал депутат.
Ульяновский общественный активист и независимый юрист Константин Толкачев, занимающийся защитой интересов жителей Ульяновска в вопросах точечной застройки, поддерживает депутатов в необходимости возвращения городу градостроительных полномочий. По его словам, он не уверен, что управление градостроительства и архитектуры мэрии будет работать лучше, чем минимущества и архитектуры, «но есть надежда, что депутаты гордумы, особенно с новым созывом, все-таки будут отстаивать интересы горожан в градостроительной сфере, о которых сегодня на уровне региона просто забыли».