Не все идет по генплану

Депутаты заксобрания Ульяновской области, заслушивая отчет министра имущественных отношений и архитектуры Михаила Додина, предложили вернуть Ульяновску градостроительные полномочия, изъятые в 2022 году по инициированному губернатором региональному закону. По мнению депутатов, передача полномочий привела к отсутствию депутатского контроля и появлению многих проблем в решении градостроительных вопросов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Додин не возражает против возвращения полномочий, но только не ранее 2027 года, если на то будет воля губернатора

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Михаил Додин не возражает против возвращения полномочий, но только не ранее 2027 года, если на то будет воля губернатора

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В минувший вторник депутаты заксобрания Ульяновской области на заседании комитета по промышленности, строительству, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству заслушивали отчет министра имущественных отношений и архитектуры Михаила Додина о работе ведомства в 2024 году.

Министр начал с того, что «есть чем гордиться», отметив рост доходов, поступивших в региональный бюджет от земельно-имущественного комплекса 4,207 млрд руб., от налогов, аренды и продажи госимущества и продажи областной собственности на 455 млн руб. — максимум за 10 лет. Об остальных итогах деятельности министерства докладывали уже заместители: Мария Дормидонтова — о формируемом новом генплане Ульяновска и Александр Таушкин — о земельных отношениях.

Доклад депутатов не устроил. Внефракционный депутат Сергей Моргачев попросил не ставить себе в заслугу работу с генпланом Ульяновска, отметив, что генплан — это заслуга красноярской компании, исполняющей контракт, «к тому же по этому проекту генплана у депутатов очень много вопросов, и доклад — это бутафория». Его поддержал и председатель комитета Дмитрий Грачев (ЛДПР), отметивший, что «прозвучавшая информация о генплане депутатов не устраивает».

Член градостроительной комиссии Денис Седов (ЕР) спросил министра, когда будут перераспределены обратно полномочия в градостроительной сфере, которые ранее были переданы на региональный уровень.

Напомним, региональным законом, инициированным губернатором региона Алексеем Русских, подготовленным региональным минимущества и принятым большинством голосов депутатов заксобрания в августе 2022 года, полномочия Ульяновска в градостроительной сфере полностью были переданы на уровень региона (в ведение минимущества), что лишало эту сферу деятельности депутатского контроля (до этого все изменения генплана и ПЗЗ проходили согласование гордумы и нередко отклонялись). Позднее, когда стали возникать конфликты, связанные с точечной застройкой или сменой функционала зон зеленых насаждений общего пользования на зоны застройки, депутаты заксобрания в беседах с «Ъ» не раз отмечали, что их голосование за передачу полномочий «было ошибкой». В конце февраля этого года после конфликтной дискуссии с минимущества по земельным вопросам депутат Марина Беспалова (ЕР) заявила, что «полномочия в градостроительной сфере необходимо вернуть обратно городу, и это необходимо сделать в ближайшее время, потому что в отсутствие депутатского контроля такая схема работы является коррупциогенной».

Михаил Додин ответил Денису Седову, что пока контракт по проекту генплана не выполнен, говорить о возвращении полномочий городу рано, а потом, «если будет такое решение губернатора», министерство будет готово вернуть полномочия городу, «но это решение должно быть не огульным, а взвешенным». По его мнению, к этому вопросу «можно будет вернуться с 1 января 2027 года». Депутаты напомнили, что вообще-то не губернатор принимает решение, а изменения в закон вносят депутаты, «и исключать депутатский корпус из этого процесса нельзя».

Впрочем, несмотря на наличие большого количества замечаний, деятельность минимущества и архитектуры была признана «надлежащей».

Сергей Моргачев в конце заседания заметил, что глава Ульяновска Александр Болдакин и представители городского управления архитектуры и градостроительства, которых касались многие вопросы этой встречи, заседание проигнорировали, хотя и были приглашены. «Такого неуважения за всю историю еще не было, и это так просто оставлять нельзя, потому что порождается вседозволенность. Исполнительная власть может игнорировать законодательную — это очень дурной и заразительный пример для всех регионов. Вот пускай депутаты гордумы примут решение. И у губернатора есть полномочия объявить вотум недоверия»,— сказал депутат.

В беседе с «Ъ» Денис Седов сказал, что «необходимо вернуть эту сферу под депутатский контроль», он собирается продолжить работу по возвращению Ульяновску градостроительных полномочий, и «свои предложения намерен озвучить на заседании фракции». Дмитрий Грачев также заявил «Ъ», что он готов обсудить предварительно эти вопросы с гордумой, а также направить вопрос о возвращении полномочий губернатору при подготовке к его отчету перед заксобранием. «Я думаю, что для повышения шансов принятия этого закона надо сделать эту тему межфракционной и добиться решения»,— сказал депутат.

Ульяновский общественный активист и независимый юрист Константин Толкачев, занимающийся защитой интересов жителей Ульяновска в вопросах точечной застройки, поддерживает депутатов в необходимости возвращения городу градостроительных полномочий. По его словам, он не уверен, что управление градостроительства и архитектуры мэрии будет работать лучше, чем минимущества и архитектуры, «но есть надежда, что депутаты гордумы, особенно с новым созывом, все-таки будут отстаивать интересы горожан в градостроительной сфере, о которых сегодня на уровне региона просто забыли».

Сергей Титов, Ульяновск