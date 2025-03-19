Главные новости 19 марта. Ростов-на-Дону и область

Футбольный клуб «Ростов» выплатит 5,6 млн руб. долга за аренду земельного участка на улице Пойменной по иску департамента имущественно-земельных отношений донской столицы.

Министром экономического развития Ростовской области с 26 марта станет Павел Павлов, который сменит на этом посту Максима Папушенко, переходящего на работу в федеральные структуры.

В аварии с двумя автобусами на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону пострадали восемь человек.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе донского ведомства Аслану Хуаде разобраться в деле о массовой драке в Ростове.

В Ростовской области выявлен сговор между МУ МВД России «Волгодонское» и ритуальными агентствами, который позволял компаниям получать преимущество при заключении договоров об оказании ритуальных услуг.

На должность заместителя министра транспорта региона назначен Христофор Ермашов, который ранее работал первым замом главы администрации Таганрога.

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного налипания мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололеда с изморозью. По прогнозам, эти погодные условия сохранятся до 20 марта.

Южный окружной военный суд приговорил Григория Синченко к 26 годам лишения свободы по делу о шпионаже и диверсии. В материалах дела насчитывается 40 эпизодов.