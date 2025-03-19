В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за мокрого снега

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного налипания мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололеда с изморозью, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По прогнозам, эти погодные условия сохранятся до 20 марта. В связи с этим МЧС России рекомендует водителям воздержаться от поездок на личном транспорте и быть внимательными при передвижении. Особое внимание следует уделять нахождению рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо немедленно звонить по номерам 101 или 112.

Тат Гаспарян