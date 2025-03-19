«Донецкого взрывателя» военный суд Ростова приговорил к 26 годам тюрьмы

Южный окружной военный суд приговорил Григория Синченко к 26 годам лишения свободы по делу о шпионаже и диверсии. В материалах дела насчитывается 40 эпизодов, включая попытки убийства сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону Фото: Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону

С 2016 года Григорий Синченко изготавливал взрывные устройства для уничтожения имущества местных предпринимателей, в том числе подрывая торговые ларьки.

Для вымогательства денег он оставлял записки с угрозами, обещая прекратить взрывы при получении платежа. В 2019 году мужчину задержали, но ему удалось сбежать. Григорий Синченко был вновь задержан в 2020 году и предстал перед судом.

Николай Аксенов