ФК «Ростов» выплатит по суду 5 млн рублей долга за аренду земли

ФК «Ростов» выплатит 5,6 млн руб. долга за аренду земельного участка на улице Пойменной по иску департамента имущественно-земельных отношений города. Решение суда опубликовано в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Департамент еще в 2021 году предоставил ФК «Ростов» землю под строительство тренировочной площадки. На протяжении полутора лет спортсмены пользовались арендованным участком без оплаты аренды.

Переговоры ответчика с руководством клуба результатов не дали, и в ноябре 2024 года арендодатель обратился в суд.

Судебный спор между ДИЗО и футбольным клубом длился четыре месяца. На последнем заседании 17 марта арбитражный суд удовлетворил требование истца частично. Вместо 6,7 млн руб. с ответчика взыскали 5,6 млн руб. Теперь ФК «Ростов» обязан выплатить за аренду участка 3,4 млн руб. основного долга и 2,1 млн руб. пени за просроченный платеж.

Валентина Любашенко