Министерство экономического развития Ростовской области возглавит Павел Павлов

Министром экономического развития Ростовской области с 26 марта станет Павел Павлов. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Павел Павлов родился в Таганроге. Получил в Таганрогском государственном радиотехническом университете образование управленца, а также окончил Российскую таможенную академию по направлению юриспруденция. Доктор экономических и юридических наук.

Работал в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Бериева, в частности, с 2021 по 2025 годы был управляющим директором предприятия.

Нынешний министр, Максима Папушенко, завершает работу на должности 26 марта и переходит на работу в федеральные структуры.

Кристина Федичкина