На Дону выявили картельный сговор между ритуальными фирмами и МВД

В Ростовской области выявлен сговор между МУ МВД России «Волгодонское» и ритуальными агентствами. Это позволяло компаниям получать преимущество при заключении договоров об оказании ритуальных услуг, сообщила пресс-служба регионального УФАС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, общая сумма наложенных штрафов составила более 120 тыс. руб..

Антимонопольный орган установил, что МУ МВД России «Волгодонское» заключило с определенными ИП соглашение, что ограничило конкуренцию на рынке ритуальных услуг. С 2018 года сотрудники управления установили такой порядок очередности вызовов ритуальных служб, при котором определенные агентства оперативно получали персональные данные умерших и получали преимущество перед другими участниками рынка ритуальных услуг..

Николай Аксенов