Количество пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Ростове увеличилось до восьми

В результате ДТП на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону пострадали восемь человек, сообщили в оперативных службах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Один из пострадавших отказался от госпитализации, остальные шесть граждан получают помощь в городской больнице скорой медицинской помощи, рассказал в своем Telegram-канале мэр Ростова Александр Скрябин. Несовершеннолетней девушке 17 лет оказывают помощь в областной детской больнице.

Заместитель по социальным вопросам Вера Чернышова доложила о ситуации и отметила, что всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь.

В Ростове-на-Дону прокуратура начала проверку после ДТП с городскими автобусами. Авария произошла на пр. Стачки в районе пер. Бабушкина, столкнулись автобусы №26 и №40. Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадали шесть человек.

Тат Гаспарян