Христофор Ермашов назначен заместителем министра транспорта Ростовской области

На должность заместителя министра транспорта Ростовской области назначен Христафор Ермашов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрации города Ростова-на-Дону Фото: Администрации города Ростова-на-Дону

В последние полгода Христофор Ермашов работал первым заместителем главы администрации Таганрога. Он отвечал за экономическое развитие, закупки, потребительский рынок, туризм, внешние связи, муниципальную инспекцию и ценовую политику.

До переезда в Таганрог он работал в Ростове-на-Дону. В администрации Ростова господин Ермашов занимался решением проблем, связанных с работой общественного транспорта, и участвовал в разработке программы развития транспортной инфраструктуры мегаполиса. С 2010 года Христофор Ермашов работал в ростовском дептрансе, а с 2018 года по 2019-й был генеральным директором компании «Агентство развития платежных систем». С 2019 года по 2021-й он занимал пост директора департамента транспорта Ростова-на-Дону.

Кристина Федичкина