Бастрыкин поручил разобраться в деле о массовой драке в Ростове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе донского ведомства Аслану Хуаде провести проверку в отношении группы людей, которые нарушили общественный порядок. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным соцсетей, в Ростове-на-Дону конфликт произошел между группой лиц и местными жителями.

Уточняется, что в настоящее время к уголовной ответственности привлекается местный житель, который защищал себя от инициаторов конфликта.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащем содержании здания школы в Волгодонске.

Снежана Стодольская