Бастрыкин поручил разобраться в деле о массовой драке в Ростове
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе донского ведомства Аслану Хуаде провести проверку в отношении группы людей, которые нарушили общественный порядок. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По данным соцсетей, в Ростове-на-Дону конфликт произошел между группой лиц и местными жителями.
Уточняется, что в настоящее время к уголовной ответственности привлекается местный житель, который защищал себя от инициаторов конфликта.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащем содержании здания школы в Волгодонске.