На бывшем заводе GM в Шушарах начнут собирать автомобили под брендом Jeland

Кроссоверы под новым брендом Jeland начнут собирать на бывшем заводе General Motors в Шушарах, сообщает портал «Китайские автомобили» 19 марта. Фактически это машины Jaecoo с новыми эмблемами. На текущий момент «Автомобильный завод АГР» задекларировал модели Jeland 35T и Jeland 42T. Теперь предприятию нужно получить одобрение типа транспортного средства (ОТТС), чтобы начать официальные продажи.

Марка Jeland была зарегистрирована в России в ноябре 2024 года. Ранее АГР получил ОТТС на кроссоверы Jaecoo J7 и Jaecoo J8. На текущий момент указанные автомобили собираются на бывшем заводе Hyundai в Петербурге крупноузловым методом. Цены на младшую модель стартуют от 3,3 млн рублей, старшую можно приобрести за 4,6 млн.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на бывшем заводе GM в Петербурге наладят выпуск Chery. Отметим, что Jaecoo является подразделением концерна Chery.

Андрей Маркелов