После атаки БПЛА снижена транспортировка нефти из Казахстана в Новороссийск

В ночь на понедельник, 17 февраля, атаке беспилотников подвергся нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) в Кавказском районе Краснодарского края — НПС «Кропоткинская». Вследствие повреждений нефтеперекачивающей станции, транспортировка углеводородов по трубопроводу «Тенгиз – Новороссийск» в настоящее время осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба КТК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

По информации Консорциума, работники предприятия предотвратили угрозу разлива нефти. Пострадавших в результате атаки БПЛА на станции среди персонала нет. В настоящий момент НПС «Кропоткинская» выведена из эксплуатации.

НПС «Кропоткинская» — крупнейшая нефтеперекачивающая станция трубопроводной системы КТК, расположена в Краснодарском крае. Площадь станции — 16,5 га, объем резервуарного парка — 140 тыс. куб. м. Объект введен в эксплуатацию в 2002 году.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) – крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих добывающих компаний. Среди акционеров — представители компаний из США и Европы. «Они уже извещены о террористической атаке на гражданский объект средствами БПЛА и его результатах»,— уточнили в пресс-службе КТК.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал о трех беспилотниках над Краснодарским краем, которые были ликвидированы средствами ПВО вечером 16 февраля. По уточнению Министерства обороны России на утро 17 февраля, за ночь над Крымом, Черным и Азовским морями силами ПВО было сбито 60 беспилотников. Также, согласно данным оборонного ведомства, над акваторией Азовского моря сбита управляемая ракета «Нептун-МД».

Алена Воробьева