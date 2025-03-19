В эксперимент по прослеживанию сырья для лекарств вошли более 60 компаний

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») рассказали «Ъ» о ходе эксперимента по прослеживанию сырья для производства лекарств. На текущий момент в системе эксперимента зарегистрировано 68 участников оборота, сообщил руководитель управления по работе с социально значимыми товарами ЦРПТ Егор Жаворонков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Мамонтов Фото: Григорий Мамонтов

«При этом 30 из них оцифровали регистрационные досье на лекарственные средства, а количество оцифрованных материальных балансов превысило 140. Это говорит прежде всего о высокой вовлеченности отрасли в участие в эксперименте»,— говорит господин Жаворонков.

Эксперимент проходит с декабря 2023 года. В ЦРПТ считают, что по его итогам фармацевтический рынок России перестанет зависеть от зарубежных поставок, а также станет более прозрачным для потребителя.

В ЦРПТ также рассказали, что на базе системы маркировки разрабатывается новая подсистема. Она позволит подтверждать все стадии производства лекарств на территории ЕАЭС, начиная с синтеза молекулы фармсубстанции. «Подсистема позволит гарантировать, что лекарства, которые заявлены как произведенные в ЕАЭС по полному циклу и на которые может быть распространен механизм "второй лишний", действительно произведены с использованием фармсубстанций, которые были синтезированы на территории ЕАЭС»,— сообщили там.

«В настоящий момент инициативная группа уже отработала складские операции и занимается отладкой документов производства и синтеза»,— прокомментировал руководитель проектов управления по работе с социально значимыми товарами ЦРПТ Борис Кущ.

Подробнее о том, как в России борются с нелегальными лекарствами,— в материале «Ъ» «Аптеки усилят маркировкой».

Виктория Колганова