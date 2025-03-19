Nvidia представила новое поколение чипов для искусственного интеллекта

В рамках своей ежегодной конференции GTC Nvidia анонсировала новые чипы для разработки моделей искусственного интеллекта.

Генеральный директор компании Дженсен Хуанг представил Blackwell Ultra — семейство чипов, которые поступят в продажу во второй половине этого года, а также Vera Rubin и Vera Rubin Ultra — графические процессоры нового поколения, которые, как ожидается, появятся в 2026 и 2027 годах соответственно.

Инвесторы внимательно следят за анонсами чипов Nvidia, для которой те стали самой важной частью бизнеса с тех пор, как OpenAI представила в конце 2022 года ChatGPT и спровоцировала резкий рост интереса к разработкам ИИ. До этого Nvidia обновляла линейки чипов каждый два года, теперь же компания старается делать это ежегодно.

Кирилл Сарханянц