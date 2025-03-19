Fix Price с магазинами в Черноземье может выйти на рынок Сербии
Сеть магазинов по продаже товаров с фиксированными ценами Fix Price, представленная во всех регионах Черноземья, готовится выйти на рынок Сербии. Эту информацию «Ъ» подтвердили представители сети, не уточняя детали.
Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ
Источник «Ъ» на розничном рынке рассказал о планах Fix Price во второй половине 2025 года открыть в Сербии несколько офлайн-магазинов. По его словам, одновременно ритейлер может запустить онлайн-продажи.
В Fix Price напомнили, что магазины сети, помимо России, уже работают в Казахстане, Белоруссии, ОАЭ, Армении, Узбекистане и Монголии. Сербия станет для ритейлера первой европейской страной, куда он выйдет.
Fix Price в 2007 году учредили основатели «Копейки» и совладельцы «Центробуви» Артем Хачатрян и Сергей Ломакин. В декабре 2016 года газета «Ведомости» сообщала, что новыми акционерами Fix Price стали топ-менеджеры, в том числе гендиректор Дмитрий Кирсанов, структура «ВТБ Капитала». По данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас 100% сети принадлежит АО «Фикс прайс», которое, в свою очередь управляется казахстанской Fix Price plc. По итогам 2024 года, согласно отчетности по МСФО, выручка сети увеличилась на 7,9% год к году, до 314,9 млрд руб., чистая прибыль — на 7%, до 22,2 млрд руб.
Подробнее о расширении географии продаж Fix Price читайте в публикации «Ъ».