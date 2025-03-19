Fix Price с магазинами в Черноземье может выйти на рынок Сербии

Сеть магазинов по продаже товаров с фиксированными ценами Fix Price, представленная во всех регионах Черноземья, готовится выйти на рынок Сербии. Эту информацию «Ъ» подтвердили представители сети, не уточняя детали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Источник «Ъ» на розничном рынке рассказал о планах Fix Price во второй половине 2025 года открыть в Сербии несколько офлайн-магазинов. По его словам, одновременно ритейлер может запустить онлайн-продажи.

В Fix Price напомнили, что магазины сети, помимо России, уже работают в Казахстане, Белоруссии, ОАЭ, Армении, Узбекистане и Монголии. Сербия станет для ритейлера первой европейской страной, куда он выйдет.

Fix Price в 2007 году учредили основатели «Копейки» и совладельцы «Центробуви» Артем Хачатрян и Сергей Ломакин. В декабре 2016 года газета «Ведомости» сообщала, что новыми акционерами Fix Price стали топ-менеджеры, в том числе гендиректор Дмитрий Кирсанов, структура «ВТБ Капитала». По данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас 100% сети принадлежит АО «Фикс прайс», которое, в свою очередь управляется казахстанской Fix Price plc. По итогам 2024 года, согласно отчетности по МСФО, выручка сети увеличилась на 7,9% год к году, до 314,9 млрд руб., чистая прибыль — на 7%, до 22,2 млрд руб.

Подробнее о расширении географии продаж Fix Price читайте в публикации «Ъ».