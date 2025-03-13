В Петербурге задержали трех курьеров онлайн-магазинов по продаже наркотиков

Сотрудники правопорядка у дома 37 по проспекту Большевиков задержала троих молодых людей в возрасте 24 лет по подозрению в реализации запрещенных веществ, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти 13 марта.

Выяснилось, что гражданин одной из стран ближнего зарубежья, его бывший соотечественник, получивший гражданство РФ, а также уроженец Сахалинской области были курьерами двух онлайн-магазинов по продаже наркотиков.

Во время проверки у злоумышленников нашли три пакета со свертками внутри. Экспертиза показала, что это мефедрон общей массой 14 г. Помимо наркотиков изъяли весы, упаковочный материал, ноутбук и мобильные телефоны.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В ближайшее время закладчикам изберут меру пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полицейские изъяли более 40 свертков с мефедроном у жителя Колпино.

Кирилл Бевзюк