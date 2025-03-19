Шахта «Инская» снова попросила отложить банкротство для своей продажи

Арбитражный суд Новосибирской области в среду снова отложил заседание по проверке обоснованности заявления ФНС о признании несостоятельным ООО «Шахта "Инская"» (зарегистрировано в Новосибирске, вело добычу угля в Кузбассе).

Как указано в картотеке арбитражных дел, рассмотрение заявления налоговой перенесено на 14 апреля. Предыдущее заседание проходило 12 марта и было отложено на 19 марта в связи с необходимостью предоставления сторонами документов. При этом, как следует из судебного определения, на том заседании представителя должника не было, никаких ходатайств от него не поступало. Тогда как месяцем ранее представитель «Инской» Татьяна Силенко ходатайствовала об отложении судебного заседания в связи с готовящейся в марте покупкой шахты китайской компанией.

Судя по всему эта сделка не состоялась, так как к заседанию 19 марта, по данным представителя ФНС Гульнары Шалыгиной, от шахты в суд пришло новое ходатайство об отложении заседания. Снова в связи с готовящейся продажей предприятия, но уже другому не указанному покупателю, сообщил «Интерфакс». Помимо должника ходатайствовал об отложении и заявитель по делу в связи с изменениями его требований. Рассмотрение заявления ФНС о признании шахты «Инская» банкротом началось в январе, и отложено уже в четвертый раз.

Игорь Лавренков, Кемерово