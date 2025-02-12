Рассмотрение иска о банкротстве шахты «Инская» в Кузбассе вновь отложено

Арбитражный суд Новосибирской области в среду во второй раз отложил рассмотрение заявления Федеральной налоговой службы о признании несостоятельным ООО «Шахта «Инская» (зарегистрировано в Новосибирске, ведет деятельность в Кузбассе). Как указано в картотеке арбитражных дел, следующее заседание состоится 12 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

6 февраля в суд поступило ходатайство ФНС об уточнении исковых требований. Как сообщает «Интерфакс», на заседании суда представитель ведомства Гульнара Шалыгина заявила, что требования увеличиваются до 461,4 млн руб., поскольку ранее должнику давали отсрочки по платежам в бюджет, и что заявителя следует признать залоговым кредитором по шести земельным участкам шахты, представленным в залог по рассрочке. Первоначально требования ФНС составляли 230,2 млн руб.

Представитель шахты «Инская» Татьяна Силенко, по данным «Интерфакса», ходатайствовала об отложении судебного заседания в связи с готовящейся в марте покупкой шахты китайской компанией. По ее словам, представители потенциального покупателя «запросили перспективы на ближайшие 10-20 лет... и говорят, что не хотят вводить предприятие в процедуру банкротства, хотят вывести его из финансового кризиса». Какие-либо документы суду она не представила, сославшись на то, что «это иностранная организация, они не дают таких документов, но прокуратура в курсе, администрация в курсе, что действительно переговоры ведутся».

Как писал «Ъ», в ноябре прошлого года о намерении инвестировать в «Инскую» заявлял российский инвестор.

Игорь Лавренков, Кемерово