Главные новости за 18 марта. Кубань, Крым, Адыгея

В Новороссийске локализовали пожар на мусорном полигоне. Сейчас продолжается проливка водой и отсыпка грунтом очагов возгорания.

После ликвидации огня власти Новороссийска рассмотрят возможность реконструкции свалки. Проект оценивается в 1,5 млрд руб.

На Кубани и в Крыму с начала уборки мазута очистили 409 км берега. Специалисты собрали более 151 тыс. т загрязненного песка.

Господдержка принесла МСП Крыма и Севастополя более 19,5 млрд руб. Это на 60% превышает показатели предыдущего года.

Объем промышленного производства на Кубани увеличился на 4,2%. Рост отмечен в большинстве отраслей, за исключением зависимых от сезонных факторов.

Московскую фирму привлекают к «субсидиарке» на сумму более 5,2 млрд руб. по долгам кубанского застройщика.

Бизнесмен-винодел из Москвы осужден за растление школьниц в Краснодаре. Фигуранта приговорили к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.

Приговор обвиняемому в попытке отравить летчиков в Армавире вынесут 25 марта. Ранее сообщалось, что заседание было назначено на 18 марта.

СКР задержал кубанского комика Арсения Останина за враждебные высказывания в адрес инвалида. Ему вменяют п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ.