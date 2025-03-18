Господдержка принесла МСП Крыма и Севастополя более 19,5 млрд рублей

Малый и средний бизнес Крыма и Севастополя привлек более 19,5 млрд руб. в 2024 году благодаря поддержке Национальной гарантийной системы, что на 60% превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Корпорацию МСП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Количество получателей господдержки также достигло рекордных показателей. Финансирование с помощью гарантий и поручительств участников НГС получили свыше 2,2 тыс. предпринимателей, что вдвое превышает результаты 2023 года.

Наибольший объем финансовой поддержки в рамках НГС в прошлом году был предоставлен предприятиям в сфере обрабатывающих производств, гостиничного бизнеса, общественного питания и сельского хозяйства.

Под «зонтичные» поручительства предприниматели Крыма смогли привлечь более 5,7 млрд руб, а бизнесмены Севастополя — свыше 1,9 млрд руб. В 2025 году Корпорация МСП продолжает программу специальных «зонтичных» поручительств для адресной поддержки бизнеса и расширения доступа к заемным средствам.

Анна Гречко