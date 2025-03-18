На Кубани и в Крыму очистили 409 км берега

В Краснодарском крае и Республике Крым с начала уборки мазута очистили 409 км берега. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

Специалисты собрали более 151 тыс. т загрязненного песка. На площадки временного хранения вывезли 111 тыс. т. С помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовали 5,4 тыс. кв. км морского дна.

В акватории Черного моря водолазы совершили более 1,5 тыс. спусков. Собрали около 2,5 тыс. мешков с нефтесодержащими отходами массой 126 т.

В Краснодарском крае волонтеры обследуют 265 км берега. Собрали 149,4 тыс. т замазученного грунта.

В Крыму обследуют 525,4 км берега от Керчи до села Портовое. Очистили 226,8 км берега, собрали 780 т песка. В Севастополе обследуют 165 км берега между поселками Ласпи и Андреевка. С территории специалисты вывезли 835 т грунта.

Алина Зорина