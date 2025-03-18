Мусорный полигон в Новороссийске реконструируют за 1,5 млрд рублей

В Новороссийске планируют реконструировать мусорный полигон в урочище горы Щебла за 1,5 млрд руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал руководителя ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева Фото: Telegram-канал руководителя ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева

По его словам, реконструкция позволит значительно уменьшить долю захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) в зоне деятельности регионального оператора в Новороссийске — до менее 50%. Руководитель сообщил, что по этому вопросу состоялось совещание с заместителем губернатора Евгением Пергуном, главой Новороссийска Андреем Кравченко и мэром Геленджика Алексеем Богодистовым.

Ситуация находится под контролем властей региона и города. Распространение огня по территории полигона остановлено. В тушении пожара задействовано 140 человек и 40 единиц техники. Для устранения возгорания было засыпано 23 тыс. куб. м грунта.

Алина Зорина