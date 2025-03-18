Объем промышленного производства на Кубани вырос на 4,2%

В Краснодарском крае объем промышленного производства по итогам января 2025 года составил 104,2% к аналогичному периоду прошлого года, сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель. Рост отмечен в большинстве отраслей, за исключением зависимых от сезонных факторов. Существенное увеличение производства зафиксировано в выпуске вагонов, фармацевтических препаратов, медицинских изделий, одежды и продукции металлургии, передает пресс-служба региональной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Объем отгруженной промышленной продукции в январе достиг 43 млрд руб., что на 16,8% больше уровня прошлого года. В два раза выросла реализация автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, в том числе авторефрижераторов и грузовых вагонов. В полтора раза увеличены поставки готовых изделий из кожи, на 20–30% выросли объемы реализации металлургической, химической и целлюлозно-бумажной продукции.

По словам господина Руппеля, позитивная динамика обусловлена мерами поддержки промышленных предприятий, включая модернизацию производств и запуск новых проектов. В 2024 году на развитие отрасли направлено 1,6 млрд руб. субсидий и 2,8 млрд руб. займов и грантов Фонда развития промышленности (ФРП). В 2025 году капитализация фонда увеличена до 10 млрд руб., а объем господдержки промышленного сектора запланирован на уровне 3,2 млрд руб.

Вячеслав Рыжков