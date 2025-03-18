СКР задержал кубанского комика за враждебные высказывания в адрес инвалидов

Стендап-комика Артемия Останина из Ейска, обвиняемого в высказывании враждебных комментариев в адрес инвалидов, задержали при попытке выехать за рубеж. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отношении Артемия Останина расследуется уголовное дело. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Согласно версии следствия, около 15 марта 2025 года он во время публичного выступления в Москве выразил враждебность в адрес лиц с ограниченными возможностями.

Сейчас комик доставлен в Москву. В ближайшее время его планируют допросить.

Алина Зорина