Пожар на мусорном полигоне Новороссийска локализован

Спасатели локализовали пожар на мусорном полигоне в Новороссийске площадью 2,1 тыс. кв. м. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

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«Приступили к ликвидации. Продолжается проливка водой и отсыпка грунтом очагов пожара. Для бесперебойной подачи воды дополнительно проложены три магистральные линии»,— написал мэр.

В тушении участвуют 94 человека и 42 единицы специальной техники. К 15:00 18 марта самосвалы совершили 1,8 тыс. рейсов и доставили 27,2 куб. м грунта.

Пожар на полигоне ТБО возник в ночь на 13 марта. Работы по локализации возгорания велись круглосуточно. После ликвидации огня власти города рассмотрят возможность реконструкции свалки стоимостью 1,5 млрд руб.

Нурий Бзасежев