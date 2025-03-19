Патриарх отпел своего духовника

В Оптиной пустыни прошли отпевание и погребение схиархимандрита Илия (в миру Алексей Ноздрин) — одного из самых известных и уважаемых православных старцев. Он скончался вечером 15 марта на 94-м году жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

С конца 1980-х годов Илий служил в Оптиной пустыни. После поместного собора 2009 года он стал духовником своего сокурсника по Ленинградской духовной академии — новоизбранного патриарха Кирилла. Вчера патриарх возглавил отпевание схиархимандрита. «Он не жалел себя. Он отдавал себя максимально своему пастырскому долгу, отдавал себя людям, которые во множестве чувствовали его духовную силу, приходили к нему за помощью, за советом, чтобы исповедаться, открыть ему свое сокровенное. И старец нес со смирением, но и мужественно это сложное, и я бы сказал, тяжелое служение, и в памяти нашей он всегда останется таким»,— сказал он перед отпеванием. Наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев) рассказал, что на отпевание и похороны старца пришли в общей сложности около 10 тыс. человек.