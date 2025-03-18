Тротуар ведет к уголовному делу

Прокуратура подтвердила предположения жителей Заволжского района Ульяновска о незаконности продажи тротуара частной строительной компании вместе с земельным участком под строительство многоквартирного дома (МКД). Ведомство в ходе проверки обращений жителей микрорайона указало, что земельный участок на момент его продажи юрлицу «был ограничен в обороте» и не мог передаваться в частную собственность. В связи с этим прокуратура вынесла главе Ульяновска представление об устранении нарушений законодательства, а материалы проверки направила в следственные органы. Региональное СУ СКР возбудило уголовное дело о халатности чиновников при заключении контракта на ремонт тротуара, проданного частной компании. В мэрии с выводами прокуратуры не согласны и просят снова все перепроверить. Общественники, напротив, намерены довести до конца и вопрос сохранности зеленых насаждений рядом с тротуаром, вырубку которых, по их мнению, незаконно разрешила мэрия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тротуар, идущий вдоль проспекта, теперь упирается в забор стройплощадки

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Тротуар, идущий вдоль проспекта, теперь упирается в забор стройплощадки

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Во вторник следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц при заключении муниципального контракта по строительству дороги и тротуаров на проспекте Генерала Тюленева в Ульяновске (ч. 1 ст. 293 УК РФ, от штрафа до 120 тыс. руб. до года исправительных работ либо ареста на три месяца).

Днем ранее прокуратура Заволжского района Ульяновска в ходе проверки признала незаконными действия мэрии, продавшей частной строительной компании муниципальный тротуар вдоль проспекта Генерала Тюленева. Об этом ведомство сообщило ульяновской общественной активистке Елене Сергеевой в поступившем в понедельник ответе на ее обращение.

Как ранее сообщал «Ъ», о проблеме стало известно случайно в конце ноября минувшего года, когда экоактивисты пришли на обследование запланированных под вырубку зеленых насаждений у проспекта Генерала Тюленева вдоль тротуара. Эту сирень жители района когда-то высаживали самостоятельно. Заявку на вырубку подавала строительная компания АО «Спецзастройщик “Железно Симбирск”» (входит в ГК «Железно», Киров). Граждане выступили против вырубки, управление по охране окружающей среды мэрии Ульяновска сначала отказало в выдаче порубочного билета, но в конце января этого года порубочный билет на 33 дерева и кусты сирени на площади 240 кв. м все же был выдан. Между тем выяснилось, что, согласно данным кадастровой карты, участок 73:24:021011:5251, сформированный в мае 2023 года (предназначен под строительство МКД, форма собственности — частная), в отличие от соседних участков включает в себя общественную пешеходную зону и зону зеленых насаждений общего пользования. Об этом в своих обращениях в прокуратуру заявили экозащитница Наталия Лазарева, общественная активистка Елена Сергеева и независимый юрист Константин Толкачев. Они отмечали, что в январе застройщик перекрыл забором доступ граждан к тротуару и расширил свою площадку, заняв, в том числе, тротуар и зоны зеленых насаждений. Также отмечалось, что летом минувшего года именно этот тротуар был отремонтирован за бюджетный счет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Прокуратура Заволжского района в ответе Елене Сергеевой сообщила, что проверка, проведенная по ее обращению, показала: земельный участок поставлен на кадастровый учет «с нарушением норм земельного законодательства», «поскольку границы участка накладываются на улично-дорожную сеть общего пользования». «Фактически участок на момент его продажи был ограничен в обороте и не мог находиться в частной собственности», — отмечает ведомство, также подтвердив, что по муниципальному контракту, заключенному 1 апреля 2024 года, «тротуар, фактически находящийся в частной собственности», как раз и был отремонтирован за бюджетный счет.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура вынесла главе Ульяновска Александру Болдакину представление о необходимости устранения нарушений законодательства, а материалы проверки направила в следственное управление СКР по Ульяновской области «для дачи уголовно-правовой оценки по признакам преступления» — халатности должностных лиц администрации Ульяновска.

В то же время прокуратура отметила, что «нарушений законодательства при выдаче порубочного билета не установлено».

Заместитель прокурора Заволжского района Евгений Данилов пояснил «Ъ», что, согласно земельному законодательству, «в данной ситуации продавать частной компании улично-дорожную сеть общего пользования нельзя». «Тротуар необходимо вернуть в муниципальную собственность. А как эти нарушения будут устраняться — это уже вопросы администрации»,— сказал зампрокурора.

Между тем Елена Сергеева сообщила «Ъ», что, по ее мнению, порубочный билет также был выдан незаконно – если зеленая зона с тротуаром была неправомерно включена в участок, то застройщик был не вправе запрашивать вырубку зеленых насаждений. «По этому поводу я направлю обращение в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру, кроме того, намерена обратиться и к председателю СКР Александру Бастрыкину, чтобы он взял ситуацию под свой контроль»,— сказала госпожа Сергеева.

На запрос «Ъ» о реакции на представление прокурора глава управления архитектуры и градостроительства мэрии Ульяновска Наталья Гордеева ответила, что «информация анализируется», но комментировать выводы надзорного ведомства отказалась. Судя по пояснениям главы управления информационной политики Андрея Шафирова, горадминистрация с выводами прокуратуры не совсем согласна и пока никаких действий по устранению нарушений не предпринимает. «Сейчас подготовлен для прокуратуры ответ с просьбой назначить до 21 марта повторное рассмотрение итогов проверки на предмет наличия или отсутствия нарушений в действиях администрации»,— сказал господин Шафиров, также отметив, что внутренняя проверка действий сотрудников мэрии «пока не проводилась, наказаний не было».

Сергей Титов, Ульяновск