Застройщику подарили тротуар
Мэрия лишила ульяновцев пешеходной зоны
В Ульяновске пешеходная зона, отремонтированная этим летом на федеральные средства в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», оказалась вырезана из единого тротуара проспекта и отгорожена застройщиком под строительство МКД. Жители Ульяновска просят Генеральную прокуратуру проверить законность действий городских и региональных властей, включивших пешеходную зону в участок под застройку, и вернуть им тротуар. С аналогичной просьбой они также обратились к депутатам Госдумы и сенаторам от Ульяновской области. В мэрии заявляют, что нарушений закона нет. Депутаты регионального заксобрания называют передачу муниципального тротуара «нонсенсом» и считают, что это стало следствием передачи полномочий по градостроительству на региональный уровень, что лишило градостроительные решения депутатского контроля.
Отремонтированный по нацпроекту тротуар уже отгораживают под стройплощадку
Фото: Константин Толкачев
Ульяновский общественный активист и независимый юрист Константин Толкачев направил обращение в Генпрокуратуру РФ, в котором сообщил о том, что при поддержке городской и региональной власти «происходит захват застройщиком тротуара», недавно отремонтированного в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В обращении он отмечает, что, по его мнению, это действие городских и региональных властей незаконно, просит провести проверку и вернуть жителям пешеходную зону. Аналогичное обращение с просьбой защитить права горожан на безопасную пешеходную зону направлено всем депутатам Госдумы от Ульяновской области и сенаторам от региона.
По словам господина Толкачева, он подготовил эти обращения в интересах жителей района авиастроителей (Заволжский район Ульяновска) в связи с их жалобами на то, что начиная с 20 января застройщик группы компаний «Железно», планирующий строительство МКД на земельном участке с кадастровым номером 73:24:021011:5251, уже начал огораживать стройплощадку, преградив путь пешеходам. О своем возмущении лишением пешеходной зоны жители заявляли в группе Telegram «Активные жители микрорайона».
О проблеме стало известно случайно в конце ноября минувшего года, когда экоактивисты пришли на обследование планируемой вырубки сирени вдоль тротуара вдоль проспекта Генерала Тюленева, по которому обычно горожане ходят в парк «Прибрежный». Эту сирень жители района когда-то высаживали самостоятельно. Заявку на вырубку сирени, которая была названа «порослью», подавала строительная компания АО «Спецзастройщик “Железно Симбирск”» (входит в группу компаний «Железно», Киров).
Жители района выступили против вырубки, управление по охране окружающей среды мэрии Ульяновска тогда отказало в выдаче порубочного билета, сославшись на неполный комплект документов. Однако разборе всех обстоятельств заявки выяснилось, что участок 73:24:021011:5251 определен на кадастровой карте как участок с видом разрешенного строительства «многоэтажная (высотная) жилая застройка», «форма собственности — частная». В отличие от соседних участков он включает в себя муниципальную пешеходную зону и частично зону зеленых насаждений общего пользования. Об этом в своем обращении в прокуратуру заявили ульяновские экоактивисты Наталия Лазарева и Елена Сергеева, просившие надзорное ведомство проверить законность передачи тротуара и зеленой зоны застройщику.
Тогда же депутат регионального заксобрания Юрий Мухин на своей странице в VK отметил, что «застройщик по-тихому пытается оттяпать у жителей пешеходную зону от проспекта Авиастроителей до парка “Прибрежный”». «Этот тротуар мы в этом году ремонтировали по нацпроекту “Безопасные и качественные дороги”, добились финансирования. А теперь он каким-то чудом оказался в аренде у частника, прекрасные кусты сирени по документам стали порослью и подлежат сносу! Вот в Москве удивятся, когда узнают, как в Ульяновске распоряжаются бюджетными средствами и муниципальной собственностью!»— заявил депутат. Он также призвал застройщика «уважать людей», отметив, что «это первое правило успешного бизнеса». «Вам бы поучиться у советских архитекторов, которые проектировали Новый город с его широкими проспектами и тротуарами»,— добавил депутат.
Обращения экозащитниц прокуратура передала для ответов по существу в мэрию, которая в последних числах декабря ответила, что земельный участок под строительство МКД определен законно, он был образован в соответствии с проектом межевания, подготовленным региональным минимиущества и архитектуры, и общественные обсуждения по этому поводу проходили с 10 февраля по 10 марта 2023 года (проверить документы не представляется возможным, поскольку на сайте мэрии их не оказалось).
Аналогичный ответ получил и Юрий Мухин. Кроме того, на его запрос по поводу лишения граждан пешеходной зоны мэрия ответила, что «разрешение на строительство и реконструкцию объектов капстроительства на указанном участке не выдавалось». «То есть, как я понимаю, обещают, что тротуар не тронут»,— заметил депутат. Тем не менее он во вторник направил в городское управление архитектуры и градостроительства новый запрос, попросив сообщить, вносилось ли по этому участку изменение в генплан города, и если вносилось, то когда и на каком основании.
Получить пояснения горархитектуры не удалось. Глава управления Наталья Гордеева во вторник была для комментариев недоступна, на запрос «Ъ» не ответила. В управлении информационной политики мэрии, отвечая на запрос «Ъ», пообещали, что тротуар после окончания строительства «будет восстановлен».
Директор «Железно Симбирск» Денис Багаутдинов разговаривать с «Ъ» отказался.
Константин Толкачев сообщил «Ъ», что как житель Заволжского района он намерен по поводу этого тротуара обратиться в суд, поскольку нарушены и его права, «в суде можно будет истребовать все необходимые документы и разобраться в законности действий городской администрации». «Раньше, когда все изменения по планировке и генплану могли быть приняты только после решения гордумы, была возможность защиты интересов горожан. Худо-бедно, депутаты задавали на заседаниях резонные вопросы, информация выходила наружу и становилась достоянием общественности. Но после того как полномочия по градостроительству у города забрали, передав на областной уровень, для защиты интересов горожан и выяснения законности действий власти, остался только один путь — через суд»,— заметил юрист (полномочия по изменениям градостроительной документации Ульяновска по инициативе регионального минимущества решением заксобрания были переданы на региональный уровень в августе 2022 года.— “Ъ”).
С ним согласен и глава профильного комитета регионального заксобрания Дмитрий Грачев, назвавший передачу застройщику муниципальной пешеходной зоны «нонсенсом». «Это надо было умудриться — так размежевать участок, что включить в него тротуар, который является основным маршрутом горожан»,— сказал депутат, пообещав в ближайшее время на месте разобраться с ситуацией. По его словам, «то, что произошло, стало следствием передачи полномочий по градостроительству на уровень минимущества». «И моя позиция в этом не изменилась, наоборот, исходя из происходящих событий, она только укрепляется: надо так или иначе возвращать депутатский контроль за градостроительными решениями»,— сказал господин Грачев, отметив, что намерен обсудить возможные варианты на комитете и вынести в феврале этот вопрос на пленарное заседание.