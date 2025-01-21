Застройщику подарили тротуар

В Ульяновске пешеходная зона, отремонтированная этим летом на федеральные средства в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», оказалась вырезана из единого тротуара проспекта и отгорожена застройщиком под строительство МКД. Жители Ульяновска просят Генеральную прокуратуру проверить законность действий городских и региональных властей, включивших пешеходную зону в участок под застройку, и вернуть им тротуар. С аналогичной просьбой они также обратились к депутатам Госдумы и сенаторам от Ульяновской области. В мэрии заявляют, что нарушений закона нет. Депутаты регионального заксобрания называют передачу муниципального тротуара «нонсенсом» и считают, что это стало следствием передачи полномочий по градостроительству на региональный уровень, что лишило градостроительные решения депутатского контроля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отремонтированный по нацпроекту тротуар уже отгораживают под стройплощадку

Фото: Константин Толкачев Отремонтированный по нацпроекту тротуар уже отгораживают под стройплощадку

Фото: Константин Толкачев

Ульяновский общественный активист и независимый юрист Константин Толкачев направил обращение в Генпрокуратуру РФ, в котором сообщил о том, что при поддержке городской и региональной власти «происходит захват застройщиком тротуара», недавно отремонтированного в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В обращении он отмечает, что, по его мнению, это действие городских и региональных властей незаконно, просит провести проверку и вернуть жителям пешеходную зону. Аналогичное обращение с просьбой защитить права горожан на безопасную пешеходную зону направлено всем депутатам Госдумы от Ульяновской области и сенаторам от региона.

По словам господина Толкачева, он подготовил эти обращения в интересах жителей района авиастроителей (Заволжский район Ульяновска) в связи с их жалобами на то, что начиная с 20 января застройщик группы компаний «Железно», планирующий строительство МКД на земельном участке с кадастровым номером 73:24:021011:5251, уже начал огораживать стройплощадку, преградив путь пешеходам. О своем возмущении лишением пешеходной зоны жители заявляли в группе Telegram «Активные жители микрорайона».

О проблеме стало известно случайно в конце ноября минувшего года, когда экоактивисты пришли на обследование планируемой вырубки сирени вдоль тротуара вдоль проспекта Генерала Тюленева, по которому обычно горожане ходят в парк «Прибрежный». Эту сирень жители района когда-то высаживали самостоятельно. Заявку на вырубку сирени, которая была названа «порослью», подавала строительная компания АО «Спецзастройщик “Железно Симбирск”» (входит в группу компаний «Железно», Киров).

Жители района выступили против вырубки, управление по охране окружающей среды мэрии Ульяновска тогда отказало в выдаче порубочного билета, сославшись на неполный комплект документов. Однако разборе всех обстоятельств заявки выяснилось, что участок 73:24:021011:5251 определен на кадастровой карте как участок с видом разрешенного строительства «многоэтажная (высотная) жилая застройка», «форма собственности — частная». В отличие от соседних участков он включает в себя муниципальную пешеходную зону и частично зону зеленых насаждений общего пользования. Об этом в своем обращении в прокуратуру заявили ульяновские экоактивисты Наталия Лазарева и Елена Сергеева, просившие надзорное ведомство проверить законность передачи тротуара и зеленой зоны застройщику.

Тогда же депутат регионального заксобрания Юрий Мухин на своей странице в VK отметил, что «застройщик по-тихому пытается оттяпать у жителей пешеходную зону от проспекта Авиастроителей до парка “Прибрежный”». «Этот тротуар мы в этом году ремонтировали по нацпроекту “Безопасные и качественные дороги”, добились финансирования. А теперь он каким-то чудом оказался в аренде у частника, прекрасные кусты сирени по документам стали порослью и подлежат сносу! Вот в Москве удивятся, когда узнают, как в Ульяновске распоряжаются бюджетными средствами и муниципальной собственностью!»— заявил депутат. Он также призвал застройщика «уважать людей», отметив, что «это первое правило успешного бизнеса». «Вам бы поучиться у советских архитекторов, которые проектировали Новый город с его широкими проспектами и тротуарами»,— добавил депутат.

Обращения экозащитниц прокуратура передала для ответов по существу в мэрию, которая в последних числах декабря ответила, что земельный участок под строительство МКД определен законно, он был образован в соответствии с проектом межевания, подготовленным региональным минимиущества и архитектуры, и общественные обсуждения по этому поводу проходили с 10 февраля по 10 марта 2023 года (проверить документы не представляется возможным, поскольку на сайте мэрии их не оказалось).

Аналогичный ответ получил и Юрий Мухин. Кроме того, на его запрос по поводу лишения граждан пешеходной зоны мэрия ответила, что «разрешение на строительство и реконструкцию объектов капстроительства на указанном участке не выдавалось». «То есть, как я понимаю, обещают, что тротуар не тронут»,— заметил депутат. Тем не менее он во вторник направил в городское управление архитектуры и градостроительства новый запрос, попросив сообщить, вносилось ли по этому участку изменение в генплан города, и если вносилось, то когда и на каком основании.

Получить пояснения горархитектуры не удалось. Глава управления Наталья Гордеева во вторник была для комментариев недоступна, на запрос «Ъ» не ответила. В управлении информационной политики мэрии, отвечая на запрос «Ъ», пообещали, что тротуар после окончания строительства «будет восстановлен».

Директор «Железно Симбирск» Денис Багаутдинов разговаривать с «Ъ» отказался.

Константин Толкачев сообщил «Ъ», что как житель Заволжского района он намерен по поводу этого тротуара обратиться в суд, поскольку нарушены и его права, «в суде можно будет истребовать все необходимые документы и разобраться в законности действий городской администрации». «Раньше, когда все изменения по планировке и генплану могли быть приняты только после решения гордумы, была возможность защиты интересов горожан. Худо-бедно, депутаты задавали на заседаниях резонные вопросы, информация выходила наружу и становилась достоянием общественности. Но после того как полномочия по градостроительству у города забрали, передав на областной уровень, для защиты интересов горожан и выяснения законности действий власти, остался только один путь — через суд»,— заметил юрист (полномочия по изменениям градостроительной документации Ульяновска по инициативе регионального минимущества решением заксобрания были переданы на региональный уровень в августе 2022 года.— “Ъ”).

С ним согласен и глава профильного комитета регионального заксобрания Дмитрий Грачев, назвавший передачу застройщику муниципальной пешеходной зоны «нонсенсом». «Это надо было умудриться — так размежевать участок, что включить в него тротуар, который является основным маршрутом горожан»,— сказал депутат, пообещав в ближайшее время на месте разобраться с ситуацией. По его словам, «то, что произошло, стало следствием передачи полномочий по градостроительству на уровень минимущества». «И моя позиция в этом не изменилась, наоборот, исходя из происходящих событий, она только укрепляется: надо так или иначе возвращать депутатский контроль за градостроительными решениями»,— сказал господин Грачев, отметив, что намерен обсудить возможные варианты на комитете и вынести в феврале этот вопрос на пленарное заседание.

Сергей Титов, Ульяновск