В Нижегородской области предложили бороться с борщевиком с помощью топинамбура

Комитет нижегородского заксобрания по АПК 18 марта вновь обсудил проблему борьбы с борщевиком Сосновского. Депутаты заслушали доклады представителей госучреждения региона «Агротеххимцентр», ГУАД, ГЖД, «Упрдор Москва – Нижний Новгород», «Нижновэнерго» и двух муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Дорожники рассказали, что не могут в своих закупках на покос травы прописывать борьбу с борщевиком, так как для них это всего лишь одно из растений. ГУАД за год именно от борщевика обработал около 13 га земель в полосе отвода дорог, ГЖД — около 15 га. У «Нижновэнерго» покос травы вдоль ЛЭП вовсе не предусмотрен регламентом, поэтому они такую работу не ведут.

Глава Дальнеконстантиновского округа Владимир Варнаков рассказал, что они после неудачного опыта с частниками перешли на контракты с ФГБУ «Россельхозцентр». Прежние подрядчики могли ронять цену в несколько раз, но и работу вели неэффективную.

Он также высказался, что надо подключать науку и найти растение, вытесняющее борщевик, ранее сельхозакадемия проводила такой опыт. Чиновник в этой связи упомянул топинамбур, который тоже сложно выводится с земель, но в отличие от борщевика не ядовит.

Глава Краснобаковского округа Антон Быков рассказал, что они подготовили карту зараженных площадей. На ее основе и с учетом розы ветров они рассчитали двухлетнюю программу по обработке земель, на которую потребуется около 21 млн руб.

Председатель комитета Игорь Тюрин напомнил, что депутаты больше года назад просили правительство создать единый орган, который бы координировал межведомственную борьбу с борщевиком. Они считают, что работу должен курировать замгубернатора Андрей Саносян, и вновь рекомендовали правительству назначить координатора. Также комитет считает, что надо повторно обратиться в госдуму для принятия федерального закона о борьбе с борщевиком.

Как писал «Ъ-Приволжье», правительство региона не одобрило рост расходов на обработку сельхозугодий от борщевика.

Галина Шамберина