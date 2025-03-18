Нижегородское правительство не одобрило рост расходов на борьбу с борщевиком

Около 88 млн руб. требуется на обработку земель сельхозназначения в Нижегородской области от борщевика Сосновского. Такие данные представили в госучреждении региона «Агротеххимцентр» на заседании комитета заксобрания по АПК.

По подсчетам учреждения, в области борщевиком заросло 6,3 тыс. га земель, из которых 2,5 тыс. — сельхозназначения. В 2024 году за 19,8 млн руб. обработали пестицидами 700 га сельхозугодий.

В конце 2024 года планировали на 2025 год увеличить объем работ до 2,1 тыс. га. Для этих целей рассчитали увеличение потребности в закупке техники и оборудования на 62,8 млн руб., а также увеличение субсидии на выполнение госзадания — всего около 88 млн руб. Однако деньги не выделили, поэтому на текущий год также осталось 700 га, на которые выделили около 18 млн руб.

В госучреждении также считают, что работы на смежных участках, зараженных борщевиком, необходимо проводить всем собственникам земель одновременно, иначе они малоэффективны. При этом муниципалитеты не всегда синхронизируют свои планы с планами «Агротеххимцентра».

Спикер Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин в свою очередь раскритиковал работу учреждения, считая, что борьбу с борщевиком оно ведет неудовлетворительно, и нет информации о том, сколько гектар «излечили». По мнению господина Люлина, не надо «палить» лишние деньги на такую работу.

Как писал «Ъ-Приволжье», в августе 2024 года депутаты приняли в первом чтении внесенный молодежным парламентом законопроект о борьбе с борщевиком. Однако дальше законопроект пока не движется. Председатель комитета по АПК Игорь Тюрин рассказал, что снимать законопроект с рассмотрения вовсе не планируют, но он требует серьезной доработки. В основном по части штрафов за непринятие мер по борьбе с этим растением.

Галина Шамберина