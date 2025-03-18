Трамп пригляделся к подписи Байдена

Президент США Дональд Трамп сомневается в законности указов о помиловании, под которыми стоят подписи его предшественника Джо Байдена. Среди помилованных — сын экс-президента Хантер Байден и активные оппоненты нынешнего главы Белого дома. Дональд Трамп задается вопросом, действительно ли Джо Байден разрешал использовать автоперо — устройство, воспроизводящее его подпись. Показательно также, что в рамках своей вендетты нынешний глава Белого дома распорядился прекратить предоставление охраны Секретной службы Хантеру Байдену и дочери экс-президента Эшли Байден. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

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Фото: David Swanson / Reuters Хантер Байден

Фото: David Swanson / Reuters

На днях президент США Дональд Трамп поставил под сомнение законность помилований, предоставленных бывшим главой Белого дома Джо Байденом накануне январской передачи власти. Республиканец эмоционально отреагировал на расследование, которое провело The Oversight Project — подразделение консервативного аналитического центра The Heritage Foundation. По данным исследователей, помилования, дарованные господином Байденом 19 января, были подписаны автопером (устройством, воспроизводящим подпись), а не самим президентом.

В соцсети Truth Social господин Трамп написал: вероятно, все эти помилования недействительны и «не имеют законной силы», поскольку были подписаны автопером.

«Джо Байден их (помилования.— “Ъ”) не подписывал, но что еще важнее, он ничего о них не знал!» — добавил Трамп, не подкрепив своих утверждений никакими доказательствами.

Правда, позднее президент смягчил категоричность своих высказываний, заявив, что вопрос о законности помилований будет решать суд. «Но я бы сказал, что они (решения.— “Ъ”) недействительны, потому что — я уверен в этом — Байден понятия не имел, что происходит»,— добавил Дональд Трамп.

Согласно подсчетам исследовательского центра Pew Research, господин Байден оказался рекордсменом по помилованиям за всю историю США. Его 4250 актов о помиловании — это намного больше, чем у любого другого президента, включая Франклина Рузвельта, который за три своих срока вынес 3,8 тыс. помилований. Причем 96% всех помилований 46-го президента пришлось на последние месяцы — период с октября 2024 года по январь 2025 года.

Больше всего обсуждались помилования сына экс-президента Хантера Байдена и членов комитета Палаты представителей, расследовавших нападение на Конгресс 6 января 2021 года.

Среди них — законодатели-республиканцы Лиз Чейни и Адам Кинзингер, которых Дональд Трамп не раз обвинял в уничтожении документов, якобы способных пролить свет на то, что на самом деле случилось в тот день на Капитолийском холме. В списке оказались и другие известные противники Дональда Трампа, например экс-глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли и бывший главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Еще одна особенность помилований Джо Байдена — вынесение большого числа «упреждающих помилований». То есть помилований в отношении людей, которые даже не были осуждены. Более того, ни Марк Милли, ни Энтони Фаучи, ни Лиз Чейни не были даже фигурантами каких-либо судебных разбирательств. А сын президента был помилован не только за преступление, за которое еще не был осужден, ему простили практически любые прегрешения за последние десять лет, в которых он еще мог бы быть обвинен.

Позднее Джо Байден признавался, что вынес такие широкие помилования, пытаясь обезопасить от преследований оппонентов Дональда Трампа.

Так, республиканец неоднократно подвергал Марка Милли жесткой критике за то, что тот якобы вступил в сговор с властями Китая. А что касается Энтони Фаучи, то немало сторонников 47-го президента, включая нынешнего главу Минздрава Роберта Кеннеди-младшего, не раз обвиняли инфекциониста в появлении COVID-19 — как утверждается, вируса, выведенного в лаборатории.

Между тем юристы отмечают: использование Джо Байденом автопера — это не что-то противозаконное. Еще в 2005 году юристы пришли к выводу, что такая подпись имеет законную силу. В 2011 году тогдашний президент Барак Обама, будучи за тысячи километров от Белого дома, разрешил своему помощнику использовать автоперо для проставления президентской подписи для продления законопроекта, действие которого должно было вот-вот истечь. Тогда республиканцы тоже ставили под сомнение законность такого шага, но ничего не добились.

Непросто будет и найти доказательства того, что Джо Байден — как утверждает Дональд Трамп — не знал, что именно подписывал. Например, в интервью USA Today демократ объяснял решение помиловать сына «двумя факторами», которые убедили его в том, что возможные приговоры Хантеру могли оказаться несоразмерными его преступлениям.

На этом фоне появилась новость о том, что Дональд Трамп лишил Хантера Байдена, а также дочь экс-президента Эшли охраны Секретной службы.

По словам главы Белого дома, в охране Хантера и Эшли были задействованы до 18 и 13 человек соответственно и это «абсурдная ситуация» с точки зрения расходования бюджетных средств.

Профессор права Университета Балтимора Кимберли Уэле в интервью Axios усомнилась в успешности затеи Дональда Трампа об опротестовании законности распоряжений Байдена о помиловании. По ее мнению, Дональд Трамп, скорее всего, проиграет судебный процесс с такими аргументами. Впрочем, она допустила, что, возможно, Верховный суд будет рассматривать упреждающие помилования Джо Байдена несколько иначе, чем традиционные.

Бывший прокурор США Бретт Толлман в эфире консервативного Fox News предложил другой ракурс, напомнив, что Джо Байдена не стали наказывать за неподобающее хранение секретных документов ввиду того, что он «пожилой человек с плохой памятью». Более того, добавил господин Толлман, «демократы отстранили Байдена от президентских выборов, посчитав некомпетентным». В связи с этим экс-прокурор призвал сосредоточиться на вопросе компетентности бывшего президента: «Нельзя одновременно говорить, что мы собираемся избавиться от Джо Байдена, потому что думаем, что он умственно или физически не способен быть президентом, но разрешаем подписывать документ за документом от имени Соединенных Штатов».

Екатерина Мур